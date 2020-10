Puglia, serve “nuova chiusura” per evitare che finisca come “a Bergamo” Corona virus, il presidente dell'Ordine dei medici di Bari: difficoltà nei tracciamenti, ritardi nell'allestimento di reparti Covid negli ospedali. Servono misure drastiche (Di domenica 18 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Il presidente dell’Ordine dei medici di Bari e della Federazione nazionale dell’Ordine dei medici lancia l’allarme sulla capacità di tracciamento dei contatti in Puglia. «L’unica soluzione che rimane per evitare che il sistema sanitario vada in tilt e che succeda da noi ciò che è accaduto a Bergamo, è adottare misure drastiche come una nuova chiusura- afferma Filippo Anelli-. I dipartimenti e le Usca hanno migliaia di segnalazioni non processate di casi a rischio Covid, perché non riescono a far fronte all’onda montante ... Leggi su noinotizie (Di domenica 18 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Ildeidia Federazione nazionaledeilancia l’allarme sulla capacità di tracciamento dei contatti in. «L’unica soluzione che rimane perche il sistema sanitario vada in tilt e che succeda da noi ciò che è accaduto a Bergamo, è adottareuna nuova chiusura- afferma Filippo Ai-. I dipartimenti e le Usca hanno migliaia di segnalazioni non processate di casi a rischio, perché non riescono a far fronte all’onda montante ...

