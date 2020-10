Proroga Cig, il Governo ai sindacati: prolungamento fino al 31 dicembre (Di domenica 18 ottobre 2020) In vista delle nuove restrizioni in arrivo, il Governo ha informato i sindacati del lavoro della Proroga in arrivo fino al 31 dicembre della Cig La cassa integrazione (Cig) sarà prolungata. Il Governo ha già mandato l’informativa ai sindacati del lavoro della Proroga fino al 31 dicembre prossimo. Questo in vista delle nuove restrizioni che saranno rese noto nelle prossime ore dal Dpcm che il premier Giuseppe Conte illustrerà alla Nazione. Il presidente del Consiglio dei Ministri potrebbe intervenire in conferenza stampa già nella serata odierna per ufficializzare e spiegare quali saranno le novità, dovute alla seconda ondata di casi Covid che sta coinvolgendo il paese (ieri quasi ... Leggi su zon (Di domenica 18 ottobre 2020) In vista delle nuove restrizioni in arrivo, ilha informato idel lavoro dellain arrivoal 31della Cig La cassa integrazione (Cig) sarà prolungata. Ilha già mandato l’informativa aidel lavoro dellaal 31prossimo. Questo in vista delle nuove restrizioni che saranno rese noto nelle prossime ore dal Dpcm che il premier Giuseppe Conte illustrerà alla Nazione. Il presidente del Consiglio dei Ministri potrebbe intervenire in conferenza stampa già nella serata odierna per ufficializzare e spiegare quali saranno le novità, dovute alla seconda ondata di casi Covid che sta coinvolgendo il paese (ieri quasi ...

