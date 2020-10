Primario di Verona: 'Chiamata alle armi per medici e infermieri, qui è peggio che a marzo' (Di domenica 18 ottobre 2020) Gli ospedali sono di nuovo allo stremo. 'Stiamo facendo una ' Chiamata alle armi ' , dobbiamo richiamare medici e infermieri. Qui è peggio che a marzo'. Parla , direttore dell'unità di penumologia ... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020) Gli ospedali sono di nuovo allo stremo. 'Stiamo facendo una '' , dobbiamo richiamare. Quiche a'. Parla , direttore dell'unità di penumologia ...

Open_gol : Coronavirus, da Verona l’allarme di un primario: «Peggio che a marzo. ‘Chiamata alle armi’ per il personale» - HuffPostItalia : Il primario di Verona: 'Termino una notte allucinante, mi sembra un film già visto” - MarioRo22315926 : RT @Open_gol: Coronavirus, da Verona l’allarme di un primario: «Peggio che a marzo. ‘Chiamata alle armi’ per il personale» - AnnaRomanelli65 : RT @Open_gol: Coronavirus, da Verona l’allarme di un primario: «Peggio che a marzo. ‘Chiamata alle armi’ per il personale» - aranciaverde : RT @StefaniaFalone: Covid, il primario di Verona: «Chiamata alle armi per medici e infermieri, qui è peggio che a marzo» -