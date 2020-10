Preoccupa il focolaio alla Camera | rinviata la legge sull' omofobia

Leggi su agi

(Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - Èrmea Montecitorio. Sono in tutto almeno 16 i deputati finora risultati positivi, tra cui quattro capigruppo e diversi parlamentari sia di maggioranza che opposizione. Molti, inoltre, i deputati che si trovano in isolamento fiduciario per essere venuti a contatto con i colleghi contagiati. Larischia il blocco dei lavori, è il timore che attraversa le varie forze politiche. La prima conseguenza della situazione contagi è il rinvio dell'esame della proposta dicontro l': il presidente Roberto Fico ha accolto la richiesta del centrodestra. Per tutta la settimana prossima, dunque, nessuna votazione in Aula. Ma l'attività dellava avanti, non si ferma, scandisce Fico, da sempre in prima fila per garantire il ...