Positivo al Covid viola la quarantena e prende la metro: finisce nei guai

Milano. Ha violato la quarantena per recarsi in metro nonostante fosse Positivo al Covid-19. Protagonista di questa vicenda un uomo di 41 anni, scoperto dai poliziotti della Questura di Milano impegnati sul territorio per operare i controlli per il monitoraggio del rispetto delle norme anti Covid.

