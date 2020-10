Positivo al Coronavirus viola la quarantena, sorpreso in metropolitana (Di domenica 18 ottobre 2020) Milano, 18 ottobre 2020 - Sempe più intensi i controlli degli agenti della Polizia di Stato a Milano per il monitoraggio del rispetto delle norme contro la diffusione epidemica del Covid 19. Sabato ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 ottobre 2020) Milano, 18 ottobre 2020 - Sempe più intensi i controlli degli agenti della Polizia di Stato a Milano per il monitoraggio del rispetto delle norme contro la diffusione epidemica del Covid 19. Sabato ...

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - RaiNews : #Coronavirus in #Cina. A Qingdao completati 11 milioni di test in 4 giorni: nessun positivo - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Cristiano #Ronaldo positivo al test del Coronavirus - AleAuz86 : Come funziona bene questo protocollo... Oramai siamo ad un Genoa bis - ClaraMutsc : RT @SkyTG24: #AntonioRicci positivo al #coronavirus e ricoverato in ospedale ad Albenga -