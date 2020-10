Positivo al coronavirus, Antonio Ricci ricoverato in ospedale: le sue condizioni (Di domenica 18 ottobre 2020) Il virus è tornato a correre nei giorni scorsi e stavolta ad essere colpito è stato uno dei big della televisione italiana. Il papà di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, è risultato Positivo al Covid. La notizia aveva iniziato a circolare nel pomeriggio di ieri, poi in serata la conferma dal quotidiano Il Secolo XIX: Ricci è ricoverato in ospedale ad Albenga, città in cui è nato. Anche se non si conoscono le sue condizioni di salute, i medici gli hanno consigliato il ricovero per tenere sotto osservazione la situazione. Verranno fatti ulteriori accertamenti e di sicuro nulla andrà lasciato al caso vista la non più giovanissima età del produttore televisivo, che lo scorso 26 giugno ha compiuto i 70 ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Il virus è tornato a correre nei giorni scorsi e stavolta ad essere colpito è stato uno dei big della televisione italiana. Il papà di Striscia la Notizia,, è risultatoal Covid. La notizia aveva iniziato a circolare nel pomeriggio di ieri, poi in serata la conferma dal quotidiano Il Secolo XIX:inad Albenga, città in cui è nato. Anche se non si conoscono le suedi salute, i medici gli hanno consigliato il ricovero per tenere sotto osservazione la situazione. Verranno fatti ulteriori accertamenti e di sicuro nulla andrà lasciato al caso vista la non più giovanissima età del produttore televisivo, che lo scorso 26 giugno ha compiuto i 70 ...

