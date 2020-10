Pink Bari-Juventus Woman 0-4, le bianconere confermano il primo posto (Di domenica 18 ottobre 2020) Vince e convince la Juventus Women di mister Guarino. Dopo aver allestito una rosa di assoluto livello durante la sessione di calciomercato estiva, l’allenatrice bianconera sta riuscendo a creare una giusta amalgama tra le sue formidabili ragazze. La sfida contro il Pink Bari, valevole per la 6° giornata della Serie A femminile, si è chiusa con un perentorio 4-0 a favore delle bianconere, frutto di una partita gestita magistralmente e condita con delle giocate da urlo. Dopo un iniziale pressing delle padrone di casa infatti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Caruso si coordina alla perfezione e, con un tiro al vola, sigla la rete del vantaggio bianconero. Una marcatura che scaccia ogni iniziale preoccupazione e dà il via al dominio juventino. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Vince e convince laWomen di mister Guarino. Dopo aver allestito una rosa di assoluto livello durante la sessione di calciomercato estiva, l’allenatrice bianconera sta riuscendo a creare una giusta amalgama tra le sue formidabili ragazze. La sfida contro il, valevole per la 6° giornata della Serie A femminile, si è chiusa con un perentorio 4-0 a favore delle, frutto di una partita gestita magistralmente e condita con delle giocate da urlo. Dopo un iniziale pressing delle padrone di casa infatti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Caruso si coordina alla perfezione e, con un tiro al vola, sigla la rete del vantaggio bianconero. Una marcatura che scaccia ogni iniziale preoccupazione e dà il via al dominio juventino. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

