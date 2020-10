Piatti stellati da preparare a casa | 50 ricette d’autore

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 ottobre 2020) «Nella vita bisogna sempre perseguire i propri sogni. E io da anni sognavo di raccogliere in un libro le ricette degli chef stellati da poter replicare a casa, perché c’è molto da imparare dal loro mestiere. Seguendo i loro consigli, anche a casa propria si possono elaborare piatti con «effetto wow» nel pieno rispetto della qualità delle materie prime, della tecnica e soprattutto della salute».Andrea Biagini, per 16 anni direttore commerciale della guida Michelin, grande appassionato di alta gastronomia, ha chiesto a 50 chef – e amici – stellati di rivelare una delle ricette più emblematiche della loro cucina, ma anche più semplici da preparare, per raccoglierle nel libro Chef stellato per una sera (De Agostini). Le ricette sono state selezionate per comporre cinque menu ideali con l’ausilio di Marco But, ex ispettore della guida Michelin che nei suoi quarant’anni di esperienza ha identificato i migliori ristoranti Italiani da inserire in Guida.