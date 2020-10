Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro: una donna ha perso la vita (Di domenica 18 ottobre 2020) Morire a 52 anni per un tragico incidente stradale: la vittima è una 52enne che in sella alla sua moto è andata a finire contro il muro di una galleria Un incidente tremendo, costato la vita ad una donna. La vittima è deceduta sul raccordo autostradale di Avellino, nelle vicinanze dello svincolo di Serino: si … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 18 ottobre 2020) Morire a 52 anni per un tragico incidente stradale: la vittima è una 52enne che in sella alla suaè andata a finireildi una galleria Un incidente tremendo, costato laad una. La vittima è deceduta sul raccordo autostradale di Avellino, nelle vicinanze dello svincolo di Serino: si … L'articolo NewNotizie.it.

La vittima è deceduta sul raccordo autostradale di Avellino, nelle vicinanze dello svincolo di Serino: si trovava in sella ad una moto quando improvvisamente, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe ...

