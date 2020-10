Parma | nuovo positivo al Covid-19

Leggi su itasportpress

(Di domenica 18 ottobre 2020) Non si ferma l'ondata di contagi che ha colpito il, i ducali hanno riscontrato nel coso delle ultime ore uncaso di positività al Coronavirus:LA NOTA DEL"IlCalcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi molecolari svolti nella serata di ieri ad Udine ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatto salvo per un atleta, asintomatico, che è stato prontamente isolato. L’esito dei tamponi molecolari consentirà, pertanto, l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi ai test, nel rispetto del protocollo FIGC, del C.T.S. e della Circolare del Ministero della Salute". ITA Sport Press.