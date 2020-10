Padre Maccalli, Papa Francesco ricorda la liberazione del missionario (Di domenica 18 ottobre 2020) Madignano, Cremona,, 18 ottobre 2020 - Papa Francesco ha voluto ricordare questa mattina, al termine della recita dell'Angelus in piazza San Pietro, la liberazione di Padre Pierluigi Maccalli, ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 ottobre 2020) Madignano, Cremona,, 18 ottobre 2020 -ha volutore questa mattina, al termine della recita dell'Angelus in piazza San Pietro, ladiPierluigi, ...

vaticannews_it : #15ottobre “L’unico mio sostegno è stata la preghiera semplice del mattino e della sera” #Maccali - Avvenire_Nei : Società Missioni Africane Intervista padre #Maccalli: Il mio tempo passato con rosario di corda… - Avvenire_Nei : Madignano. La festa di bentornato nel paese di padre Maccalli - laprovinciacr : #Madignano Papa: ringrazio Dio per la liberazione di padre Maccalli - FarodiRoma : “Un applauso per padre Maccalli”. Papa Francesco ringrazia Dio per la liberazione del missionario -