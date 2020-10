Padovan | «Estrometto la Juventus dai primi quattro posti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Giancarlo, giornalista e opinionista, parla del momento della: le sue parole sulla possibile classifica Ai microfoni di Sky Sport, Giancarloha parlato del campionato di Serie A e della posizione della. «La Juve ladai4, avrebbe 5 punti sul campo ne ha 8 al momento per il 3-0 a tavolino. Se avesse giocato con il Napoli non so se gli azzurri avrebbero vinto, ma di sicuro non avrebbero perso. Sono convinto che giocando quella gara, la Juve ora sarebbe in piena crisi». Leggi su Calcionews24.com