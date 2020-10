Ostia | 58enne massacrato di botte sulla ciclabile e ridotto in fin di vita | è giallo sul movente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 ottobre 2020) E’adsu quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato intorno all’una. Un uomo di 58 anni è stato aggreditodi Lungomare Toscanelli per cause ancora da accertare. Le sue condizioni di salute restano tutt’ora gravissime. Aggreditoadlotta tra lae la morte L’uomo è stato rinvenuto in una pozza di sangue accanto ad una bicicletta. L’aggressore (o gli aggressori), stando ad una prima ricostruzione, avrebbe pestato l’uomo con calci e pugni quindi senza l’ausilio di armi o oggetti contundenti. Sconosciuto al momento il. Ilè stato poi trasportato in codice ...