Oggi vertice per nuovo DPCM: le richieste delle Regioni e la posizione della Azzolina (Di domenica 18 ottobre 2020) Importante giorno per la gestione anti-Covid da parte del governo, che ha già annunciato nei giorni scorsi nuove misure per contrastare il rapido incremento dei nuovi contagi, verificatosi in maniera netta in gran parte d'Europa, e per scongiurare lo spettro di un nuovo lockdown totale, è stato indetto un incontro tra i vari ministri e rappresentanti delle Regioni per le prossime ore. Le richieste delle Regioni E' stato già valutata una "stretta" su alcuni esercizi, ma il tutto verrà ratificato a breve e comunicato dal Premier Conte in serata: la richiesta più unanime che emerge è quella di mantenere le palestre attive, mentre c'è l'ok per la chiusura alle 24 dei locali. Il nodo sembra essere ...

