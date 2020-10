Oggi il nuovo Dpcm, spiraglio per palestre e piscine: «Non ci sono focolai su allenamenti singoli». Verso nuovi orari a scuola, tavolini ridotti al bar (Di domenica 18 ottobre 2020) Passerà da un nuovo vertice questa mattina alle 10 tra governo e Regioni la strada del nuovo Dpcm per l’emergenza Coronavirus che il premier Giuseppe Conte dovrebbe illustrare questa sera. Oltre ai presidenti delle Regioni e dei Comuni, la riunione vedrà la partecipazione anche dei ministri della Salute, Roberto Speranza, della scuola, Lucia Azzolina, dell’Università, Gaetano Manfredi, dei Trasporti, Paola De Micheli, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli e il commissario all’emergenza Domenico Arcuri. La lista conferma i nodi ancora da sciogliere, a partire dalla definizione degli orari e della didattica a distanza per le scuole superiori e sul sistema dei trasporti pubblici, passano per l’organizzazione dei centri Covid tra le varie Regioni. ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020) Passerà da unvertice questa mattina alle 10 tra governo e Regioni la strada delper l’emergenza Coronavirus che il premier Giuseppe Conte dovrebbe illustrare questa sera. Oltre ai presidenti delle Regioni e dei Comuni, la riunione vedrà la partecipazione anche dei ministri della Salute, Roberto Speranza, della, Lucia Azzolina, dell’Università, Gaetano Manfredi, dei Trasporti, Paola De Micheli, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli e il commissario all’emergenza Domenico Arcuri. La lista conferma i nodi ancora da sciogliere, a partire dalla definizione deglie della didattica a distanza per le scuole superiori e sul sistema dei trasporti pubblici, passano per l’organizzazione dei centri Covid tra le varie Regioni. ...

