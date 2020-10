Nuovo vertice governo-Regioni su misure anti Covid nel nuovo Dpcm (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ottobre 2020 - nuovo round tra governo e Regioni sulle misure da introdurre per contenere l'emergenza Coronavirus in vista del Dpcm in arrivo. Il ministro per gli Affari regionali, Francesco ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ottobre 2020 -round trasulleda introdurre per contenere l'emergenza Coronavirus in vista delin arrivo. Il ministro per gli Affari regionali, Francesco ...

rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - MediasetTgcom24 : Finito vertice a Palazzo Chigi, nuovo dpcm tra domenica-lunedì #coronavirus - RaiNews : Oggi nuovo vertice con le regioni - bizcommunityit : Stasera Conte annuncia le nuove misure, nuovo vertice con le regioni - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Nuovo incontro governo-regioni sulle nuove misure per contenere l'emergenza coronavirus in vista del Dpcm in arrivo. Bo… -