Nuovo Dpcm sul Coronavirus | la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte

CottarelliCPI : Il contagio avanza. Oggi arriva un nuovo DPCM. Ma più importante del DPCM sarà il nostro comportamento. Di tutti, g… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - SkyTG24 : La conferenza stampa del premier #Conte sul nuovo #Dpcm ?? - _GL_M_ : RT @Ruttosporc: Nuovo DPCM: stop a sport dilettantistici - rinviata Juve-Sassuolo. - Stocca64 : RT @Stocca64: #Coprifuoco e chiusure #Covid, nuovo #dpcm. Stavolta faranno fallire l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

(Today.it) Potenziato lo smart working fino al 75% della forza lavoro da tenere a casa (ma sorgono dubbi su come far imporre la norma) e infine nessun intervento per ora sui trasporti pubblici, in ...Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato in tv agli italiani presentando le misure del nuovo Dpcm sull’emergenza Covid. (Corriere della Sera) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello ...