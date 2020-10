Nuovo dpcm | stop allo sport dilettantistico | salvi i campionati di calcio fino alla Prima Categoria

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) “L’attivitàiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative aglidi contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse aglidi contatto aventi carattere ludico-amatoriale”. E’ questo il contenuto deldel presidente Giuseppe Conte in relazione, che dunque verrà fermato per quanto riguarda l’attivitàiva di base:invece iprofessionistici e anche quelli dilettantistici...