Nuovo Dpcm, la conferenza stampa di Conte | DIRETTA LIVE (Di domenica 18 ottobre 2020) conferenza Conte DIRETTA LIVE 18 ottobre 2020: ecco il Nuovo Dpcm Nella serata di oggi, domenica 18 ottobre 2020, arriva l’ufficialità del Nuovo Dpcm con le nuove misure per Contenere la pandemia da Coronavirus in Italia: ad annunciarlo, in conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio dunque, al termine delle ultime riunioni per stilare il provvedimento, parla agli italiani per spiegare quali sono le nuove restrizioni, vista l’impennata di casi negli ultimi giorni. TPI seguirà in DIRETTA LIVE la conferenza stampa di Conte: di seguito, ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020)18 ottobre 2020: ecco ilNella serata di oggi, domenica 18 ottobre 2020, arriva l’ufficialità delcon le nuove misure pernere la pandemia da Coronavirus in Italia: ad annunciarlo, in, il premier Giuseppe. Il presidente del Consiglio dunque, al termine delle ultime riunioni per stilare il provvedimento, parla agli italiani per spiegare quali sono le nuove restrizioni, vista l’impennata di casi negli ultimi giorni. TPI seguirà inladi: di seguito, ...

CottarelliCPI : Il contagio avanza. Oggi arriva un nuovo DPCM. Ma più importante del DPCM sarà il nostro comportamento. Di tutti, g… - CottarelliCPI : E' in arrivo un nuovo DPCM. Una preghiera. Che sia un po' meno complicato da capite di quello del 13 ottobre (alleg… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - erionrabushja : RT @spinozait: Il nuovo DPCM esce stasera. Noi no. [@theliecoach] - Marco__Tullio : RT @spinozait: Il nuovo DPCM esce stasera. Noi no. [@theliecoach] -