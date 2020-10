Nuovo DPCM in vigore dal 19 ottobre Cambia per bar | ristoranti | sport e scuole

(Di domenica 18 ottobre 2020) I sindaci potranno chiudere strade e piazze dopo le 21 per evitare assembramenti.Irimangono aperti fino alle 24, ma ai tavoli non potranno sedersi più di sei persone.I bar dovranno invece chiudere alle 18 a meno che non facciano servizio al tavolo e potranno così proseguire l’attività fino a mezzanotte. Smart working al 75%, ingressi a scuola scaglionati.Ilentrerà inalla mezzanotte. Assembramenti: I sindaci potranno disporre «la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private». Bar e: Le ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Palazzo Chigi, ha presentato il nuovo dpcm voluto per arginare il crescente numero di contagi da Covid-19 registrato negli ultimi ...Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le misure anti-Covid contenute nel nuovo Dpcm. «I sindaci possono chiudere le piazze. Sono misure per scongiurare un ...