Nuovo Dpcm, i sindaci potranno chiudere luoghi di possibili assembramenti (Di domenica 18 ottobre 2020) Tra pochi minuti il Premier Giuseppe Conte parlerà in conferenza stampa per illustrare i dettagli del Nuovo Dpcm, con tutte le prossime misure che verranno impiegate per far fronte all'emergenza Covid-19. Nella bozza di tale documento dovrebbe esserci un'importante disposizione che conferirà ulteriori poteri a tutti i sindaci: "I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private".

