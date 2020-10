Nuovo Dpcm anti-covid | ‘coprifuoco’ sarà deciso dai sindaci Palestre aperte

Leggi su 2anews

(Di domenica 18 ottobre 2020) Conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che ha presentato le nuove misurecontenute in quest’ultimodel 18 ottobre 2020. “La strategia non è e non può essere la stessa della primavera in questi mesi abbiamo lavorato intensamente. Dobbiamo tutelare sanità ed economia, usando un principio di proporzionalità e adeguatezza”. Lo ha detto il …