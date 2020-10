Nuovo album di Ariana Grande in arrivo (Di domenica 18 ottobre 2020) Bene, è ufficiale. Il Nuovo album di Ariana Grande sta arrivando. Il sesto album in studio di Ariana Grande uscirà probabilmente venerdì 30 ottobre, tra meno di due settimane. Ma non dobbiamo nemmeno aspettare così a lungo per ascoltare la sua nuova musica: il primo singolo dell’album apparentemente uscirà questo venerdì 23 ottobre. Chi ha annunciato il Nuovo album di Ariana Grande? E’ stata proprio la cantautrice a rivelare tutto ai suoi fan questo fine settimana, con un criptico conto alla rovescia sul suo sito web. Con uno schermo completamente nero e un testo bianco, la pagina mostra solamente la scritta POSITION in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020) Bene, è ufficiale. Ildista arrivando. Il sestoin studio diuscirà probabilmente venerdì 30 ottobre, tra meno di due settimane. Ma non dobbiamo nemmeno aspettare così a lungo per ascoltare la sua nuova musica: il primo singolo dell’apparentemente uscirà questo venerdì 23 ottobre. Chi ha annunciato ildi? E’ stata proprio la cantautrice a rivelare tutto ai suoi fan questo fine settimana, con un criptico conto alla rovescia sul suo sito web. Con uno schermo completamente nero e un testo bianco, la pagina mostra solamente la scritta POSITION in ...

Negramaro : #Contatto, il primo singolo del nostro nuovo album. Lo potete presalvare e preordinare su tutti gli store. - mecna : Mentre Nessuno Guarda. Il nuovo album. Fuori ora. - Negramaro : Salva #Contatto ! Il nostro nuovo album sarà disponibile dal 13 novembre. Potete presalvarlo e preordinarlo da ora!… - FromZeroItalia : RT @FromZeroItalia: #FATAL_LOVE GO ???? FromZeroItalia #MONSTAX GO Italiano per il nuovo album dettagli nel link del form ??singolo: 18€ (c… - periodicodaily : Nuovo album di Ariana Grande in arrivo ~ Spettacolo Periodico Daily #ArianaGrande -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo album “Carla Bruni”, il nuovo album dell’ex première dame e non solo... Sky Tg24 Nelly Furtado: la cantante torna finalmente in studio

Nelly Furtado Nuovo Album: dopo tre anni di assenza dalla musica, uno strano aggiornamento sui profili social di Nelly Furtado ha fatto sperare i fan. Poi l'annuncio: Nelly è tornata in studio!

MUSICA: I SOLISTI AQUILANI E RICHARD GALLIANO IN TOURNÉE TRA MILANO E NAPOLI

L’AQUILA – I Solisti Aquilani hanno appena presentato nei scorsi giorni la VIII edizione di Musica per la Città, che prenderà il via l’11 novembre e sono di nuovo in viaggio. Il 19 ottobre saranno a M ...

Nelly Furtado Nuovo Album: dopo tre anni di assenza dalla musica, uno strano aggiornamento sui profili social di Nelly Furtado ha fatto sperare i fan. Poi l'annuncio: Nelly è tornata in studio!L’AQUILA – I Solisti Aquilani hanno appena presentato nei scorsi giorni la VIII edizione di Musica per la Città, che prenderà il via l’11 novembre e sono di nuovo in viaggio. Il 19 ottobre saranno a M ...