Nuova avventura nella casa del GF Vip per Bettarini che si troverà davanti all’ex (Di domenica 18 ottobre 2020) Stefano Bettarini torna al Grande Fratello Vip. L'ex giocatore della Sampdoria ed ex marito di Simona Ventura aveva partecipato alla prima edizione del reality. Tornerà nella casa come concorrente, secondo quanto scrive Giornalettismo, e là troverà la sua ex fiamma Dayane Mello. I due si erano conosciuti all'Isola dei Famosi, nel 2017, quando lui faceva l'inviato e lei era una concorrente del reality. Pare non si fossero lasciati benissimo, si ritroverebbero uno di fronte all'altra nella casa. Lì c'è anche Pierpaolo Pratelli. Era proprio l'ex velino a corteggiare Nicoletta Larini, nel programma Temptation Island Vip. Bettarini e l'attuale compagna avevano partecipato nel 2018. Con l'ex calciatore dovrebbe tornare nella ... Leggi su golssip (Di domenica 18 ottobre 2020) Stefanotorna al Grande Fratello Vip. L'ex giocatore della Sampdoria ed ex marito di Simona Ventura aveva partecipato alla prima edizione del reality. Torneràcome concorrente, secondo quanto scrive Giornalettismo, e là troverà la sua ex fiamma Dayane Mello. I due si erano conosciuti all'Isola dei Famosi, nel 2017, quando lui faceva l'inviato e lei era una concorrente del reality. Pare non si fossero lasciati benissimo, si ritroverebbero uno di fronte all'altra. Lì c'è anche Pierpaolo Pratelli. Era proprio l'ex velino a corteggiare Nicoletta Larini, nel programma Temptation Island Vip.e l'attuale compagna avevano partecipato nel 2018. Con l'ex calciatore dovrebbe tornare...

DiMarzio : Nuova avventura in #PremierLeague per #Welbeck - carlosibilia : Condivido pienamente l'idea, proposta dal Ministro @luigidimaio, di organizzare il G 20 nel giugno 2021 a #Matera.… - Sparwy : VI Congresso nazionale @ADIPhD: inizia una nuova avventura in segreteria nazionale! - riccardopiacen : Nuova rotta, nuova barca, nuova avventura. Destinazione la Spezia ?? #laspezia #barcaavela?? #mare #finestagione @ P… - Sergio75829756 : Una nuova avventura per Federica dopo la prematura scomparsa del fratello Valerio della cantina Casa del Diavolo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova avventura OriOra ancora sponsor "Una nuova avventura" LA NAZIONE OnePlus, il co-fondatore Carl Pei lascia l'azienda

Pei ha deciso di prendersi una pausa dopo aver trascorso gran parte della sua gioventù in OnePlus, per concentrarsi di più sui rapporti ...

Ibrahimovic show, tra scudetto e nuovo rinnovo di contratto con il Milan

Zlatan Ibrahimovic, 39 anni e non sentirli. Nè li dimostra in campo. Il fuoriclasse svedese ha rilanciato il Milan da quando è tornato a vestire la maglia rossonera lo scorso gennaio. Dopo un finale d ...

Pei ha deciso di prendersi una pausa dopo aver trascorso gran parte della sua gioventù in OnePlus, per concentrarsi di più sui rapporti ...Zlatan Ibrahimovic, 39 anni e non sentirli. Nè li dimostra in campo. Il fuoriclasse svedese ha rilanciato il Milan da quando è tornato a vestire la maglia rossonera lo scorso gennaio. Dopo un finale d ...