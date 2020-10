Non ci sarà un nuovo lockdown. I sindaci potranno disporre zone rosse. Turni pomeridiani per le scuole. Bar, pub e ristoranti aperti fino alle 24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Al termine di un lungo vertice pomeridiano tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo Fraccaro e i capi delegazioni dei partiti della maggioranza, l’Esecutivo ha deciso di varare una nuova serie di provvedimenti per arginare la seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus (il bollettino di oggi). “Abbiamo appena approvato un nuovo Dpcm – ha detto Conte -, frutto di un intenso dialogo con i ministri, le Regioni e il Cts. Dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi che sta interessando severamente l’Italia e l’Europa, non possiamo perdere tempo, dobbiamo mettere in campo misure per scongiurare un lockdown generalizzato, che potrebbe compromettere severamente l’economia”. sindaci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Al termine di un lungo vertice pomeridiano tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo Fraccaro e i capi delegazioni dei partiti della maggioranza, l’Esecutivo ha deciso di varare una nuova serie di provvedimenti per arginare la seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus (il bollettino di oggi). “Abbiamo appena approvato unDpcm – ha detto Conte -, frutto di un intenso dialogo con i ministri, le Regioni e il Cts. Dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi che sta interessando severamente l’Italia e l’Europa, non possiamo perdere tempo, dobbiamo mettere in campo misure per scongiurare ungeneralizzato, che potrebbe compromettere severamente l’economia”....

