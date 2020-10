Nina Moric furiosa: “Corona ha il Covid e ha invitato Carlos da lui” (Di domenica 18 ottobre 2020) Continuano gli scontri per Nina Moric e Fabrizio Corona. La showgirl stavolta si è scagliata contro l’ex marito perché lui, nonostante sia in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid, ha inviato Carlos a casa sua! La lotta fra Nina Moric e Fabrizio Corona non accenna a placarsi. E, almeno per quanto riguarda la modella croata, continua ad avvenire sui social. L’ultima accusa mossa dalla Moric, infatti, èArticolo completo: Nina Moric furiosa: “Corona ha il Covid e ha invitato Carlos da lui” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 ottobre 2020) Continuano gli scontri pere Fabrizio Corona. La showgirl stavolta si è scagliata contro l’ex marito perché lui, nonostante sia in quarantena dopo essere risultato positivo al, ha inviatoa casa sua! La lotta frae Fabrizio Corona non accenna a placarsi. E, almeno per quanto riguarda la modella croata, continua ad avvenire sui social. L’ultima accusa mossa dalla, infatti, èArticolo completo:: “Corona ha ile hada lui” dal blog SoloDonna

