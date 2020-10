Nina Moric chiama il 112: Fabrizio Corona ne ha fatta un’altra delle sue! (Di domenica 18 ottobre 2020) Fabrizio Corona ha il Coronavirus e invita a casa il figlio Carlos. Nina Moric è infuriata con lui e co le forze dell’ordine che non l’hanno aiutata. è di nuovo scontro tra Fabrizio Corona e Nina MoricFabrizio Corona ne combina un’altra delle sue e Nina Moric chiama il 112. Il paparazzo ha il Coronavirus e nonostante questo ha invitato a casa sua il figlio Carlos. Senza avvertire la madre, che è andata su tutte le furie e ne ha per tutti, non solo per l’ex marito a suo dire “incosciente”. Sono parole dure quelle che Nina ... Leggi su chenews (Di domenica 18 ottobre 2020)ha ilvirus e invita a casa il figlio Carlos.è infuriata con lui e co le forze dell’ordine che non l’hanno aiutata. è di nuovo scontro trane combina un’altrasue eil 112. Il paparazzo ha ilvirus e nonostante questo ha invitato a casa sua il figlio Carlos. Senza avvertire la madre, che è andata su tutte le furie e ne ha per tutti, non solo per l’ex marito a suo dire “incosciente”. Sono parole dure quelle che...

