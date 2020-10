Neonato tenta di strappare la mascherina al dottore La foto diventa virale | “Un’immagine di speranza”

Leggi su newnotizie

(Di domenica 18 ottobre 2020) In un 2020 segnato dalla pandemia di coronavirus, un’immaginetasul web infonde nuova speranza. Un ginecologo di Dubai, il dottor Samer Cheaib, ha postato unache per qualcuno è già l’immagine simbolo dell’anno. Il ginecologo tiene in braccio un bambino appena nato grazie al suo aiuto, come riportato anche dall’ANSA. Il… L'articolodilaal. La: “Un’immagine di speranza” NewNotizie.it.