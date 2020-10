Napoli, camion dei rifiuti travolge e uccide anziana. L'autista preso dopo la fuga (Di domenica 18 ottobre 2020) Napoli, 18 ottobre 2020 - preso il pirata della strada , guidava un camion di rifiuti . Sarebbe stato l'autista del mezzo a travolgere e uccidere la donna di 72 anni a Pozzuoli , Napoli,, in via ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020), 18 ottobre 2020 -il pirata della strada , guidava undi. Sarebbe stato l'del mezzo are ere la donna di 72 anni a Pozzuoli ,,, in via ...

cjmimun : L'anziana donna deceduta stamane in localita' Lucrino a Pozzuoli (Napoli) e' stata travolta da un camion utilizzato… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: #incidente a #pozzuoli, donna travolta e uccisa dal camion per la raccolta dei rifiuti: l'autista in fuga incastrato d… - Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: #incidente a #pozzuoli, donna travolta e uccisa dal camion per la raccolta dei rifiuti: l'autista in fuga incastrato d… - mattinodinapoli : #incidente a #pozzuoli, donna travolta e uccisa dal camion per la raccolta dei rifiuti: l'autista in fuga incastrat… - celestinoceles7 : RT @Nadia_hopppe1: tra poco vedremo nuovi camion militari che porteranno le barre a Arzano che nell'ordinanza obbliga 'la chiusura del cimi… -