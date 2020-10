Nagorno-Karabakh, Armenia: violato cessate il fuoco umanitario (Di domenica 18 ottobre 2020) E' durata poche ore la tregua umanitaria entrata in vigore in Nagorno Karabakh nella serata di sabato. Secondo quanto scrive la portavoce del ministero armeno della Difesa, Shushan Stepanyan su ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020) E' durata poche ore la tregua umanitaria entrata in vigore innella serata di sabato. Secondo quanto scrive la portavoce del ministero armeno della Difesa, Shushan Stepanyan su ...

NikolPashinyan : Dobbiamo riconoscere il pericolo che rappresentano le migliaia di jihadisti che si trovano nelle zone di combattime… - ilfoglio_it : Che succede in Kirghizistan? Mentre i kirghizi armati scendevano in piazza e svuotavano le carceri, nel territorio… - Corriere : «Se non li fermate i turchi arriveranno a Vienna» - New_Alexie : #NagornoKarabakh, il premier armeno: «Se non li fermate i turchi arriveranno a Vienna» #turchi a #vienna… - IoCivico : RT @ElioLannutti: Nagorno-Karabakh: non c’è più tempo da perdere! -