Myriam Catania | chi è la madre Rossella Izzo | età | carriera | vita privata

Leggi su viagginews

(Di domenica 18 ottobre 2020), chi è la: età,. Nota per il suo lavoro nel mondo del doppiaggio,è conosciuta dal grande pubblico anche per essere la sorella gemella della celebre Simonae ladella ormai ex moglie di Luca Argentero, recentemente eliminata dal GF Vip. Classe 1953, la … L'articolo, chi è la: età,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com