Myriam Catania, chi è il padre Vincenzo Catania: età, foto, lavoro (Di domenica 18 ottobre 2020) Myriam Catania è figlia di Rossella Izzo e del ginecologo Vincenzo Catania. Ecco tutto quel che c’è da sapere su quest’ultimo. Vincenzo Catania è un affermato e stimato ginecologo e docente universitario che conduce una vita lontana anni luce da quella della più nota (almeno ai riflettori dello spettacolo) figlia Myriam, che però ha confessato … L'articolo Myriam Catania, chi è il padre Vincenzo Catania: età, foto, lavoro è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 18 ottobre 2020)è figlia di Rossella Izzo e del ginecologo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su quest’ultimo.è un affermato e stimato ginecologo e docente universitario che conduce una vita lontana anni luce da quella della più nota (almeno ai riflettori dello spettacolo) figlia, che però ha confessato … L'articolo, chi è il: età,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RQuotidiano : Myriam Catania ospite di Barbara D'Urso a Domenica live. #gfvip #domenicalive - carmelitadurso : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Dal #GfVip Myriam Catania e la sua famiglia - I 70 anni di Alda d’Eusanio - Mago Otelma vs France… - bdu_tv : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Dal #GfVip Myriam Catania e la sua famiglia - I 70 anni di Alda d’Eusanio - Mago Otelma vs France… - Carmelona5 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Dal #GfVip Myriam Catania e la sua famiglia - I 70 anni di Alda d’Eusanio - Mago Otelma vs France… - f_r_a_1 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Dal #GfVip Myriam Catania e la sua famiglia - I 70 anni di Alda d’Eusanio - Mago Otelma vs France… -