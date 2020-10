Mountain Bike, Europei cross country 2020: fantastico argento di Marika Tovo tra le Under 23. Oliver Vederso Solvhoj vince tra gli juniores (Di domenica 18 ottobre 2020) Si sono appena concluse le gare degli Europei di cross country di Monte Ceneri-Monte Tamaro in corso di svolgimento in Svizzera. Ottime notizie per l’Italia per quanto riguarda la gara femminile delle Under23 grazie al fantastico argento di Marika Tovo. L’azzurra si è arresa solo alla francese Loana Lecomte che dopo aver dominato la prova iridata ha trionfato anche nella massima manifestazione continentale. A chiudere il podio la russa Viktoria Kirsanova a 4’36”. Ottima prova di squadra per l’Italia con il 4° posto di Martina Berta a 5’22” e il 6° con Giorgia Marchet a 5’52”. Tra gli juniores il danese Oliver ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Si sono appena concluse le gare deglididi Monte Ceneri-Monte Tamaro in corso di svolgimento in Svizzera. Ottime notizie per l’Italia per quanto riguarda la gara femminile delle23 grazie aldi. L’azzurra si è arresa solo alla francese Loana Lecomte che dopo aver dominato la prova iridata ha trionfato anche nella massima manifestazione continentale. A chiudere il podio la russa Viktoria Kirsanova a 4’36”. Ottima prova di squadra per l’Italia con il 4° posto di Martina Berta a 5’22” e il 6° con Giorgia Marchet a 5’52”. Tra gliil danese...

