MotoGP, Takaaki Nakagami: “Era molto facile surriscaldare le gomme” (Di domenica 18 ottobre 2020) Takaaki Nakagami commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio d’Aragon, decima prova della MotoGP 2020. Il nipponico di casa Honda ha concluso al quinto posto l’evento alle spalle dello spagnolo Maverick Viñales (Yamaha). Al termine della prima gara del penultimo doubleheader del campionato, Nakagami si trova a 29 punti dall’iberico Joan Mir (Suzuki), nuovo leader del Mondiale dopo il successo di oggi. Il 28enne giapponese ha affermato ai microfoni di SPEEDWEEK.COM: “La gara è stata difficile dal punto di vista della gestione delle gomme. Alcuni piloti hanno scelto di utilizzare la mescola morbida al posteriore, altri quella media. La gomma soft è stata perfetta per noi, ma alla fine abbiamo dovuto soffrire. A circa sette giri dalla conclusione era ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio d’Aragon, decima prova della2020. Il nipponico di casa Honda ha concluso al quinto posto l’evento alle spalle dello spagnolo Maverick Viñales (Yamaha). Al termine della prima gara del penultimo doubleheader del campionato,si trova a 29 punti dall’iberico Joan Mir (Suzuki), nuovo leader del Mondiale dopo il successo di oggi. Il 28enne giapponese ha affermato ai microfoni di SPEEDWEEK.COM: “La gara è stata difficile dal punto di vista della gestione delle gomme. Alcuni piloti hanno scelto di utilizzare la mescola morbida al posteriore, altri quella media. La gomma soft è stata perfetta per noi, ma alla fine abbiamo dovuto soffrire. A circa sette giri dalla conclusione era ...

