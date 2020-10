MotoGp, oggi il Gp di Aragona: la diretta tv su Sky, Dazn e l’orario in chiaro su TV8 (Di domenica 18 ottobre 2020) La MotoGp torna in pista, questa volta al MotorLand Aragón per il primo dei due eventi sulla pista spagnola. Gli orari tornano ad essere quelli ‘classici’, dopo l’anticipo di Le Mans. Sulla pista spagnola si correrà per due settimane consecutive. Si inizia con il Gran Premio Michelin de Aragon, in diretta su Sky Sport MotoGp (Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGp alle 14). Poi la prossima settimana sarà la volta del Gran Premio Liqui Moly de Teruel, in programma dal 23 al 25 ottobre. Nel grande equilibrio di questa stagione, stravolta dal coronavirus, il Motomondiale perde anche Valentino Rossi, proprio a causa del Covid. Il campione pesarese è risultato positivo e salterà l’appuntamento spagnolo. “Mi piacerebbe essere ottimista…”, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Latorna in pista, questa volta al MotorLand Aragón per il primo dei due eventi sulla pista spagnola. Gli orari tornano ad essere quelli ‘classici’, dopo l’anticipo di Le Mans. Sulla pista spagnola si correrà per due settimane consecutive. Si inizia con il Gran Premio Michelin de Aragon, insu Sky Sport(Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20,alle 14). Poi la prossima settimana sarà la volta del Gran Premio Liqui Moly de Teruel, in programma dal 23 al 25 ottobre. Nel grande equilibrio di questa stagione, stravolta dal coronavirus, il Motomondiale perde anche Valentino Rossi, proprio a causa del Covid. Il campione pesarese è risultato positivo e salterà l’appuntamento spagnolo. “Mi piacerebbe essere ottimista…”, ha detto ...

MatteoMarchini5 : MotoGp, oggi il Gp di Aragona: la diretta tv su Sky, Dazn e l’orario in chiaro su TV8 - fattoquotidiano : MotoGp, oggi il Gp di Aragona: la diretta tv su Sky, Dazn e l’orario in chiaro su TV8 - Notiziedi_it : Motogp oggi in tv: orari Gp Aragon, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8) - disseven : RT @carlo_spreafico: oggi Tardozzi ha sancito tutta la non collaborazione che Ducati ha per Andrea Dovizioso, da sempre e in modo inspiegab… - JavierAntoln : RT @gponedotcom: Petrucci: 'Ducati mi ha scaricato, corro per me. Ordini? Obbedirò se arriveranno': 'La verità è che non ho ricevuto indica… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp oggi Motogp oggi in tv: orari Gp Aragon, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8) Today.it MotoGP oggi, GP Aragon 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 18 ottobre, assisteremo al GP d’Aragon 2020, round del Motomondiale. Un appuntamento atteso che darà un connotato ancor più preciso e puntale delle classifiche iridate delle tre categor ...

MotoGP Aragon 2020, Gara - Diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8

È molto soddisfatto, invece, Quartararo: «È stato difficile oggi, dopo la caduta della mattina ero abbastanza ... semplici e accessibili grazie alla Sky Sport Bike, una vera MotoGP nel grande studio ...

Oggi, domenica 18 ottobre, assisteremo al GP d’Aragon 2020, round del Motomondiale. Un appuntamento atteso che darà un connotato ancor più preciso e puntale delle classifiche iridate delle tre categor ...È molto soddisfatto, invece, Quartararo: «È stato difficile oggi, dopo la caduta della mattina ero abbastanza ... semplici e accessibili grazie alla Sky Sport Bike, una vera MotoGP nel grande studio ...