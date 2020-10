MotoGP, la Yamaha non sostituirà Valentino Rossi per il GP di Teruel: una bocciatura per Jorge Lorenzo (Di domenica 18 ottobre 2020) Nessuna sorpresa e solo una conferma: come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro emanato il 13 ottobre, Valentino Rossi non potrà tornare in pista settimana pRossima nel GP di Teruel che si terrà sullo stesso tracciato di questo weekend (ad Aragon). Come è noto, il provvedimento dell’Esecutivo stabilisce che chiunque sulti positivo al test del coronavirus debba restare in autoisolamento per 10 giorni dal momento in cui effettua il nuovo test, nel caso di Valentino quindi si tratterebbe di giovedì 15 ottobre. Pertanto, il campione di Tavullia dovrà sottoporsi a un ulteriore test e risultare negativo. In questo contesto, la prima opportunità per rivedere Valentino in gara è quella del fine settimana del 6-8 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Nessuna sorpresa e solo una conferma: come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro emanato il 13 ottobre,non potrà tornare in pista settimana pma nel GP diche si terrà sullo stesso tracciato di questo weekend (ad Aragon). Come è noto, il provvedimento dell’Esecutivo stabilisce che chiunque sulti positivo al test del coronavirus debba restare in autoisolamento per 10 giorni dal momento in cui effettua il nuovo test, nel caso diquindi si tratterebbe di giovedì 15 ottobre. Pertanto, il campione di Tavullia dovrà sottoporsi a un ulteriore test e risultare negativo. In questo contesto, la prima opportunità per rivederein gara è quella del fine settimana del 6-8 ...

