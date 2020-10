MotoGP, la Yamaha non sostituirà Valentino Rossi nel Gp di Teruel (Di domenica 18 ottobre 2020) ALCANIZ - "Yamaha ha valutato attentamente le opzioni e ha deciso di non ingaggiare nessun pilota per sostituire Rossi al Gran Premio de Teruel. Questa decisione è stata presa sulla base dell'alto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ALCANIZ - "ha valutato attentamente le opzioni e ha deciso di non ingaggiare nessun pilota per sostituireal Gran Premio de. Questa decisione è stata presa sulla base dell'alto ...

