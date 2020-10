MotoGP, Joan Mir leader del Mondiale senza vittorie. E’ il favorito per il titolo? (Di domenica 18 ottobre 2020) 3 secondi e due terzi posti: è questo il bilancio dello spagnolo Joan Mir, sul podio anche quest’oggi (terzo) nel GP d’Aragon, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Su una pista tecnica e complicata come quella iberica, la Suzuki ha piazzato due centauri nella top-3, con il successo del padrone di casa Alex Rins, a precedere il sorprendente Alex Marquez (Honda) e appunto Joan. Con questi risultati e tenuto conto delle difficoltà dei rivali per il titolo, ovvero Fabio Quartararo (18°), Maverick Vinales (4°) e Andrea Dovizioso (7°), l’alfiere della scuderia giapponese ha conquistato la vetta della classifica con 121 punti, 6 in più di Quartararo. In un Mondiale privo del dominatore Marc Marquez, fermo per l’infortunio al braccio ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) 3 secondi e due terzi posti: è questo il bilancio dello spagnoloMir, sul podio anche quest’oggi (terzo) nel GP d’Aragon, round del2020 di. Su una pista tecnica e complicata come quella iberica, la Suzuki ha piazzato due centauri nella top-3, con il successo del padrone di casa Alex Rins, a precedere il sorprendente Alex Marquez (Honda) e appunto. Con questi risultati e tenuto conto delle difficoltà dei rivali per il, ovvero Fabio Quartararo (18°), Maverick Vinales (4°) e Andrea Dovizioso (7°), l’alfiere della scuderia giapponese ha conquistato la vetta della classifica con 121 punti, 6 in più di Quartararo. In unprivo del dominatore Marc Marquez, fermo per l’infortunio al braccio ...

