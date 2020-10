MotoGP | Francesco Bagnaia | “Sono certo che avremmo potuto completare una bella rimonta”

(Di domenica 18 ottobre 2020)commenta il GP di Aragon 2020, decimo atto della. Il pilota di casa Ducati Pramac ha chiuso al diciassettesimo posto la prima prova del doubleheader aragonese, il secondo del campionato in terra spagnola. Ricordiamo infatti che tra una settimana è prevista una nuova corsa all’interno dei 5 chilometri e 77 metri del MotorLand Aragon. Il piemontese è scivolato nei primi giri della corsa, un errore che lo ha costretto al ritiro.ha affermato ai microfoni della propria squadra al termine della manifestazione: “Mi dispiace perché finalmente avevo trovato il feeling giusto, mi sentivo bene e purtroppo cadere dopo solo 3 giri è sempre brutto. Sonocheuna ...

Doppio podio per la Casa di Hamamatsu che manca la doppietta grazie a un grande Alex Marquez, ma festeggia la vittoria di Rins e il 3° posto di Mir, che vola in testa al Mondiale approfittando dei pro ...Continua questo “pazzo” Mondiale MotoGP 2020. Anche il Gran Premio di Aragon non smentisce una stagione assolutamente incredibile, illeggibile e imprevedibile. A vincere, con pieno merito, è Alex Rins ...