Motocross | risultato gara-2 GP Fiandre 2020 MXGP | Tim Gajser domina e si aggiudica la prova belga | Cairoli sesto

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020) Immersi nella sabbia di Lommel i centauri dellahanno completato il proprio percorso di questo round del Mondialedella classe regina del-2 ha sorriso al campione del mondo in carica Tim: lo sloveno, in sella alla Honda n.243, ha preceduto di 12″666 il francese della Kawasaki Romain Febvre e la Yamaha dello svizzero Jeremy Seewer di 13″976. Una run in cui il marchio diè stato impresso quasi subito, dopo l’holeshot favorevole allo spagnolo Jorge Prado (KTM). L’iberico, nella fasi conclusive, è incappato in un errore anche per un calo fisico e ha concesso spazio ai suoi rivali quando era in seconda piazza. La chiosa in quarta posizione a 29″157 ha quindi un po’ il sapore del rammarico per lui. E ...