Moto3, risultato GP Aragon 2020: Masia trionfa nel solito arrivo al cardiopalma, Fenati 4° migliore degli italiani (Di domenica 18 ottobre 2020) Solita gara al cardiopalma per la classe Moto3 e ad Aragon (Spagna) la tradizione è stata decisamente onorata. Lo spagnolo Jaume Masia (Leopard Racing) l’ha spuntata in un arrivo allo sprint, con l’iberico che ha lottato fino alla fine per superare il connazionale Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo), giunto terzo, precedendo il sempre combattivo sudafricano Darryn Binder (CIP Green Power), in sella alla KTM. Secondo successo in carriera per l’iberico della Honda che finalmente è riuscito a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, conquistando una vittoria significativa nella prova di casa. Ai piedi del podio un bravo Romano Fenati, sulla Husqvarna del team di Max Biaggi, giunto a 0″327 dal vertice. Tanti sorpassi all’esterno del centauro ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Solita gara alper la classee ad(Spagna) la tradizione è stata decisamente onorata. Lo spagnolo Jaume(Leopard Racing) l’ha spuntata in unallo sprint, con l’iberico che ha lottato fino alla fine per superare il connazionale Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo), giunto terzo, precedendo il sempre combattivo sudafricano Darryn Binder (CIP Green Power), in sella alla KTM. Secondo successo in carriera per l’iberico della Honda che finalmente è riuscito a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, conquistando una vittoria significativa nella prova di casa. Ai piedi del podio un bravo Romano, sulla Husqvarna del team di Max Biaggi, giunto a 0″327 dal vertice. Tanti sorpassi all’esterno del centauro ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp @AragonMotorLand Gara: @jaume_masia beffa @DarrynBinder40 e @25RaulFernandez - - motograndprixit : #Moto3 | Gp @AragonMotorLand Gara: @jaume_masia beffa @DarrynBinder40 e @25RaulFernandez -… - DBDeiman : Peccato per Fenati, per tutta la gara gli è mancato quel guizzo che lo poteva mettere in lotta per la vittoria negl… - Passionemotori4 : Peccato per @RomanoFenati Comunque buon risultato! #AragonGP #Moto3 - OA_Sport : Moto3, risultato FP2 GP Aragon 2020: Raul Fernandez il migliore, bene Romano Fenati 2°. Celestino Vietti nella top-… -