Moto2, GP Aragon 2020: Sam Lowes vince tra le cadute degli italiani. Enea Bastianini diventa leader del Mondiale (Di domenica 18 ottobre 2020) Nell’autodromo di Alcañiz è appena terminato il Gran Premio di Aragona di Moto2, quint’ultimo atto del Mondiale 2020. La vittoria è stata appannaggio di Sam Lowes, il quale ha preceduto Enea Bastianini e Sam Lowes. Ecco come si è giunti a questo epilogo. Alla partenza ottimo scatto di Marco Bezzecchi (Sky Racing Team), che prende il comando seguito da Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) e Fabio Di Giannantonio (MB Conveyors), i quali ingaggiano una breve bagarre per la seconda posizione. Nel corso della quarta tornata si verifica il primo colpo di scena, in quanto il leader del Mondiale Luca Marini (Sky Racing Team) si sdraia in uscita dalla curva quattordici ed è ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Nell’autodromo di Alcañiz è appena terminato il Gran Premio dia di, quint’ultimo atto del. La vittoria è stata appannaggio di Sam, il quale ha precedutoe Sam. Ecco come si è giunti a questo epilogo. Alla partenza ottimo scatto di Marco Bezzecchi (Sky Racing Team), che prende il comando seguito da Sam(EG 0,0 Marc VDS) e Fabio Di Giannantonio (MB Conveyors), i quali ingaggiano una breve bagarre per la seconda posizione. Nel corso della quarta tornata si verifica il primo colpo di scena, in quanto ildelLuca Marini (Sky Racing Team) si sdraia in uscita dalla curva quattordici ed è ...

Rovinosa caduta per Luca Marini nella gara di Moto2 del GP di Aragon. Il leader del Mondiale durante la quinta tornata della corsa spagnola della classe di mezzo del Motomondiale ha perso l'anteriore ...

