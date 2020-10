Molinari | “Malati nonostante la mascherina Nessun virus si può fermare”

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 18 ottobre 2020) Il Coronaoramai ha “azzoppato” anche il Parlamento. La Camera, in particolare, è un focolaio. Fino a poche ore fa, 17 i deputati risultano contagiati. E già la Presidenza ha concesso il primo rinvio di seduta. Mentre empasse sul voto a distanza. Tra i “superstiti”, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo.Onorevole, innanzitutto come sta. I capigruppo del centrodestra sono stati colpiti dalcinese?“Per fortuna, io non sono stato contagiato. Ci siamo visti diverse volte con Lollobrigida che è positivo, come positivi sono la Gelmini e Lupi”.Ovviamente, nelle riunioni parlamentari avete rispettato le precauzioni del caso, distanziamento…… E, il ...