Minori, tre casi positivi: 50 contatti, ma costiera amalfitana si conferma quasi “immune” (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri l’Asl ha comunicato al Comune di Minori la presenza nel centro della costiera amalfitana, guidato dal sindaco Andrea Reale, di tre cittadini residenti contagiati dalla covid19. “Stiamo lavorando con il COC Comunale per ricostruire la catena dei contatti e procedere con i relativi tamponi” ha subito dichiarato il primo cittadino. La costiera amalfitana è sempre stata, e per fortuna, poco interessata da casi di contagio. Ed anche in questo periodo in cui in tutta la regione e anche in provincia di Salerno si registra un’impennata di contagi, si contano sulla sulle dita di una sola mano i casi registrati in alcuni comuni. Restano al momento due i contagi nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri l’Asl ha comunicato al Comune dila presenza nel centro della, guidato dal sindaco Andrea Reale, di tre cittadini residenti contagiati dalla covid19. “Stiamo lavorando con il COC Comunale per ricostruire la catena deie procedere con i relativi tamponi” ha subito dichiarato il primo cittadino. Laè sempre stata, e per fortuna, poco interessata dadi contagio. Ed anche in questo periodo in cui in tutta la regione e anche in provincia di Salerno si registra un’impennata di contagi, si contano sulla sulle dita di una sola mano iregistrati in alcuni comuni. Restano al momento due i contagi nel comune di ...

