“Mia figlia mai rientrata a scuola perché senza insegnante di sostegno”. “Noi genitori costretti a lottare per il diritto allo studio” – Le storie (Di domenica 18 ottobre 2020) In Italia ancora troppi alunni con disabilità senza sostegno. Si tratta soprattutto di minori che da marzo non vanno a scuola a causa delle misure per la pandemia di Sars-cov-2 e durante il lockdown, quasi sempre, non hanno potuto utilizzare la Didattica a distanza. Sono migliaia gli studenti disabili che, al rientro in classe, non hanno poi ricevuto le ore adeguate di sostegno come previsto dal loro Piano Educativo Personalizzato (PEI), venendo cosi doppiamente discriminati. Tanti alunni con plurime disabilità gravi che addirittura non hanno trovato ad accoglierli neanche il docente di sostegno assegnato, costringendo i genitori a tenerli a casa ancora per un tempo indefinito. Alla carenza cronica degli insegnanti specializzati, quest’anno si aggiungono tutte le criticità e i ritardi provocati dal Covid-19. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) In Italia ancora troppi alunni con disabilitàsostegno. Si tratta soprattutto di minori che da marzo non vanno aa causa delle misure per la pandemia di Sars-cov-2 e durante il lockdown, quasi sempre, non hanno potuto utilizzare la Didattica a distanza. Sono migliaia gli studenti disabili che, al rientro in classe, non hanno poi ricevuto le ore adeguate di sostegno come previsto dal loro Piano Educativo Personalizzato (PEI), venendo cosi doppiamente discriminati. Tanti alunni con plurime disabilità gravi che addirittura non hanno trovato ad accoglierli neanche il docente di sostegno assegnato, costringendo ia tenerli a casa ancora per un tempo indefinito. Alla carenza cronica degli insegnanti specializzati, quest’anno si aggiungono tutte le criticità e i ritardi provocati dal Covid-19. ...

