Messi Juventus, retroscena dalla Spagna: Ronaldo bloccò la trattativa (Di domenica 18 ottobre 2020) Messi Juventus – Il tormentone di questa ultima sessione di mercato è stato quello sul futuro di Leo Messi. La pulce dopo anni di dominio a Barcellona sembrava potesse dire addio, ma per diversi problemi contrattuali alla fine annunciò che sarebbe rimasto ancora un altro anno. Dunque Messi andrà a scadenza di contratto, senza rinnovare. Su di lui si parlò di tantissime squadra. Manchester City e United, PSG e persino l’Inter, ma a quanto pare anche la Juventus ci fece un pensiero. Infatti l’indiscrezione che arriva dalla Spagna è molto pesante. Messi Juventus, Ronaldo ha detto no alla Pulce Come riporta ‘diariogol.com’, Cristiano Ronaldo ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 ottobre 2020)– Il tormentone di questa ultima sessione di mercato è stato quello sul futuro di Leo. La pulce dopo anni di dominio a Barcellona sembrava potesse dire addio, ma per diversi problemi contrattuali alla fine annunciò che sarebbe rimasto ancora un altro anno. Dunqueandrà a scadenza di contratto, senza rinnovare. Su di lui si parlò di tantissime squadra. Manchester City e United, PSG e persino l’Inter, ma a quanto pare anche laci fece un pensiero. Infatti l’indiscrezione che arrivaè molto pesante.ha detto no alla Pulce Come riporta ‘diariogol.com’, Cristiano...

ZZiliani : Succede che un giorno in serie A spunta un arbitro normale, che fischia rigori e distribuisce cartellini gialli e r… - Francescovic17 : RT @irrisolvibile: ??Ultim'ora??L'AMIAT di Torino si scusa con la Juventus per aver prelevato,per errore,il sig. Bernardeschi Federico che st… - StefanoJazz : RT @ZZiliani: Succede che un giorno in serie A spunta un arbitro normale, che fischia rigori e distribuisce cartellini gialli e rossi quand… - irrisolvibile : ??Ultim'ora??L'AMIAT di Torino si scusa con la Juventus per aver prelevato,per errore,il sig. Bernardeschi Federico c… - Luckyluciano971 : RT @ZZiliani: Succede che un giorno in serie A spunta un arbitro normale, che fischia rigori e distribuisce cartellini gialli e rossi quand… -