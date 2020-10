“Meghan Markle indossa l’orologio di Diana (e un look da oltre 300 mila euro)” (Di domenica 18 ottobre 2020) indossa l’orologio di Diana. Un Cartier. E la cosa, come fa notare l’Independent, non piace molto ai britannici. Meghan Markle fa discutere, e questa non è una novità. Stavolta è apparsa insieme a Harry in una foto realizzata per Time ad anticipare una serie di video realizzati proprio a casa dei Sussex, nei quali i due affronteranno varie tematiche. La foto è stata scattata da Matt Sayles. E lei, la ex attrice, appare super griffata: tailleur Alexander McQueen, anello di fidanzamento realizzato dai gioiellieri Cleave and Company e, al polso, il “Tank” di Cartier tanto amato da Diana insieme a un altro gioiello della stessa griffe. I tabloid, Daily Mail in testa, le hanno fatto i conti in tasca: più di 300 mila euro di look con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020)l’orologio di. Un Cartier. E la cosa, come fa notare l’Independent, non piace molto ai britannici. Meghanfa discutere, e questa non è una novità. Stavolta è apparsa insieme a Harry in una foto realizzata per Time ad anticipare una serie di video realizzati proprio a casa dei Sussex, nei quali i due affronteranno varie tematiche. La foto è stata scattata da Matt Sayles. E lei, la ex attrice, appare super griffata: tailleur Alexander McQueen, anello di fidanzamento realizzato dai gioiellieri Cleave and Company e, al polso, il “Tank” di Cartier tanto amato dainsieme a un altro gioiello della stessa griffe. I tabloid, Daily Mail in testa, le hanno fatto i conti in tasca: più di 300euro dicon ...

