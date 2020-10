Medio Oriente, da stasera iniziano relazioni diplomatiche Israele-Bahrein (Di domenica 18 ottobre 2020) Israele e Bahrein formalizzeranno stasera la normalizzazione delle loro relazioni diplomatiche durante una cerimonia a Manama, ha detto un funzionario israeliano dalla capitale dell'arcipelago. Una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020)formalizzerannola normalizzazione delle lorodurante una cerimonia a Manama, ha detto un funzionario israeliano dalla capitale dell'arcipelago. Una ...

Con un valore di 750 milioni di dollari, le obbligazioni verdi quinquennali rappresentano la più grande emissione di obbligazioni verdi mai emesse nella regione del Medio Oriente e nord Africa e la ...

