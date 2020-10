Medico di famiglia morto per Covid: Secondigliano piange Ernesto Celentano (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Secondigliano, quartiere di Napoli Nord, piange Ernesto Celentano, il Medico di famiglia scomparso all’ospedale Cotugno a causa del Covid. “A quanto riferito – spiegano dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – pare che il collega si sia contagiato durante la rimozione punti ad un suo assistito risultato successivamente positivo al SARS-Cov 2”. “Non abbiamo mai sperato in una nuova fake news come stavolta – racconta ancora provato dal dolore il collega Manuel Ruggiero – invece è vero! Le nostre condoglianze alla famiglia di un Medico che ha lottato in prima linea pagando questa scelta a caro prezzo”. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –, quartiere di Napoli Nord,, ildiscomparso all’ospedale Cotugno a causa del. “A quanto riferito – spiegano dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – pare che il collega si sia contagiato durante la rimozione punti ad un suo assistito risultato successivamente positivo al SARS-Cov 2”. “Non abbiamo mai sperato in una nuova fake news come stavolta – racconta ancora provato dal dolore il collega Manuel Ruggiero – invece è vero! Le nostre condoglianze alladi unche ha lottato in prima linea pagando questa scelta a caro prezzo”. L'articolo proviene ...

